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Чергового високопосадовця Пентагону відсторонили від роботи через розслідування витоку інформації

Цього разу відсторонили керівника апарату заступника міністра оборони Стівена Файнберга.

Чергового високопосадовця Пентагону відсторонили від роботи через розслідування витоку інформації
Пентагон
Фото: Википедия

Чергового, вже третього, високопосадовця Пентагону відсторонено від роботи через розслідування витоку інформації.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Коліна Керролла, керівника апарату заступника міністра оборони Стівена Файнберга, відсторонили через день після того, як двох інших високопосадовців було відправлено у відпустку.

Серед витоків інформації, що розслідуються, є військові оперативні плани щодо Панамського каналу, другий авіаносець, що прямує до Червоного моря, суперечливий візит Ілона Маска до Пентагону для обговорення Китаю та пауза у зборі розвідувальних даних щодо України.

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Керролл раніше працював в оборонному підряднику Anduril. Його звільнила адміністрація Байдена за створення ворожого середовища, коли він був головним операційним директором колишнього Об'єднаного центру штучного інтелекту Пентагону.

  • Провідний радник міністра оборони США Піта Геґсета Ден Колдвелл був відсторонений від роботи в Пентагоні на час розслідування звинувачень у сприянні витоку конфіденційної інформації. У вівторок посадовця було виведено з будівлі міністерства оборони у Вашингтоні. 
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