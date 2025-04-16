Чергового високопосадовця Пентагону відсторонили від роботи через розслідування витоку інформації

Чергового, вже третього, високопосадовця Пентагону відсторонено від роботи через розслідування витоку інформації.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Коліна Керролла, керівника апарату заступника міністра оборони Стівена Файнберга, відсторонили через день після того, як двох інших високопосадовців було відправлено у відпустку.

Серед витоків інформації, що розслідуються, є військові оперативні плани щодо Панамського каналу, другий авіаносець, що прямує до Червоного моря, суперечливий візит Ілона Маска до Пентагону для обговорення Китаю та пауза у зборі розвідувальних даних щодо України.

Керролл раніше працював в оборонному підряднику Anduril. Його звільнила адміністрація Байдена за створення ворожого середовища, коли він був головним операційним директором колишнього Об'єднаного центру штучного інтелекту Пентагону.