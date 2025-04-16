Ірак планує скоротити експорт нафти через тиск ОПЕК+

Ірак має намір зменшити поставки нафти цього місяця через посилення вимог дотримуватися виділеної квоти ОПЕК+, передає Bloomberg.

Цього місяця другий за величиною виробник групи планує скоротити експорт на 70 000 барелів на день - до середнього рівня 3,23 мільйона барелів.

Організація країн-експортерів нафти та її партнери минулого місяця оголосили про поступове відновлення видобутку, зупиненого два роки тому, але спробували компенсувати зростання, наполягаючи на суворішій дисципліні з боку порушників квот. Багдад, як і деякі інші члени альянсу ОПЕК+, перебуває під тиском лідерів групи, які вимагають додаткових обмежень постачання як компенсацію за надмірний видобуток у минулому році.

Видобуток в Іраку минулого місяця перевищив цільовий показник приблизно на 90 000 барелів на день, тоді як оцінки Міжнародного енергетичного агентства свідчать про перевищення Іраком квоти більш ніж на 300 000 барелів на день.

ОПЕК+ вимірює відповідність своїм цілям за показником видобутку нафти, а не експорту. Хоча скорочення експорту Іраку може вказувати на відповідне зменшення виробництва, пов'язане з цим падіння не гарантоване. Країна в минулому часто обіцяла дотримуватися квот, а потім не виконувала зобов'язань.

Багдад віддавна незадоволений обмеженнями видобутку ОПЕК+, оскільки прагне відновити свою економіку та торговельні відносини після десятиліть санкцій і конфліктів. За даними Міжнародного валютного фонду, країні потрібна ціна на нафту в $92 за барель, щоб покрити державні витрати цього року. Ф'ючерси на нафту марки Brent наразі торгуються близько $65.

Дані ОПЕК+, опубліковані в середу, показали, що Ірак досяг певного умовного прогресу у виплаті компенсацій минулого місяця, тоді як Казахстан — найбільший порушник групи — натомість ще більше порушив встановлені ліміти.