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Над Іраком пронеслася піщана буря, понад 1000 людей мають проблеми з диханням

Чиновник у провінції Мутанна повідомив про щонайменше 700 випадків, ймовірно, задухи.

Над Іраком пронеслася піщана буря, понад 1000 людей мають проблеми з диханням
Піщана буря у Багдаді, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Центральними та південними районами Іраку пронеслася піщана буря, понад 1000 людей зіткнулися з проблемами дихальних шляхів, пише BBC з посиланням на представників органів охорони здоров'я.

Чиновник у провінції Мутанна повідомив агентству новин AFP про щонайменше 700 випадків, ймовірно, задухи.

На кадрах, опублікованих в Інтернеті, видно райони, оповиті густим помаранчевим серпанком, а місцеві ЗМІ повідомляють про відключення електроенергії та призупинення польотів у низці регіонів.

Піщані бурі ‒ звичайна справа в Іраку, але деякі експерти вважають, що вони частішають через зміну клімату.

Пішоходи та поліція носили маски для захисту від пилу, а на місці працювали парамедики, щоб допомогти людям із утрудненим диханням.

Понад 250 осіб було доставлено до лікарні в провінції Наджаф, і щонайменше 322 пацієнтів, включно з дітьми, госпіталізували до лікарень у провінції Дівані.

Ще 530 людей повідомили про проблеми з диханням у провінціях Ді-Кар та Басра.

Очікувалося, що умови поступово покращаться до сьогоднішнього ранку, повідомляють місцеві метеорологічні служби.

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Ірак входить до списку ООН як одна з п'яти країн, найбільш вразливих до зміни клімату, оскільки країна стикається з регулярними піщаними бурями, виснажливою спекою і нестачою води.

Сильна піщана буря у 2022 році забрала життя однієї людини і понад 5000 людей потребують лікування респіраторних захворювань.

За даними міністерства довкілля, у майбутньому Ірак стикатиметься з великою кількістю “пильних днів”.

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