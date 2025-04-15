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Президент Сальвадору виключає можливість повернення помилкового депортованого зі США

Наїб Букеле заявив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, що не поверне чоловіка, якого депортували зі США через адміністративну помилку.

Президент Сальвадору виключає можливість повернення помилкового депортованого зі США
Президенти Сальвадору і США Наїб Букеле та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент Сальвадору Наїб Букеле під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що не поверне людину, яку помилково депортували зі Сполучених Штатів.

Про це пише DW.

Трамп привітав Букеле в Овальному кабінеті, репортери запиталися політиків щодо справи батька, якого депортували до мегав’язниці Сальвадора через те, що називають адміністративною помилкою.

Верховний суд США зобов’язав адміністрацію Трампа сприяти поверненню Кілмара Абрего Гарсіа після того, як його відправили до антитерористичної в’язниці в Сальвадорі в рамках “придушення адміністрацією Трампа підозрюваних членів банди”.

Однак Букеле сказав, що повернення Абрего Гарсіа буде неможливим: “Звичайно, я не збираюся цього робити. Питання абсурдне... Я не маю повноважень повернути його до Сполучених Штатів”.

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Трамп, мабуть, був задоволений своїм партнерством із Букеле, навіть закликаючи його збудувати більше в'язниць для розміщення людей, депортованих із США. Вони вже уклали угоду, згідно з якою США можуть відправляти ув'язнених до Сальвадору за плату у розмірі 6 мільйонів доларів.

Президент США заявив, що розглядає можливість депортації деяких громадян США до Сальвадору, посилаючись на “злочинців, які зіштовхують людей під колії метро, які б'ють бабусь по потилиці бейсбольною битою”.

Трамп і Букеле поділяють симпатію до сильного керівництва, і обидва називали себе диктаторами, навіть якщо вони можуть стверджувати, що це жарт.

Букеле звинувачували у порушенні прав людини під час його масштабних репресій проти наркобанд

Незважаючи на близькість країн, Сальвадор був включений до 10%-ного тарифного списку Трампа на початку місяця. Більшість експорту цієї центральноамериканської країни йде до США.

  • Трамп передав питання про Абрего Гарсіа своєму генеральному прокурору Пем Бонді, стверджуючи, що імміграційний і апеляційні суди постановили, що він був членом банди MS-13.
  • Адвокати Абрего Гарсіа спростували звинувачення в тому, що він є членом банди, заявивши, що США не представили жодних достовірних доказів, які б підтверджували свої заяви.
  • Раніше Федеральний суддя США постановив, що адміністрація президента Дональда Трампа має повернути сальвадорського мігранта.
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