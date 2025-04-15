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У Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,2

Землетрусу передував передпоштовх магнітудою 3,3 бала. 

У Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,2
У Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,2
Фото: USGS

14 квітня в США, у Південній Каліфорнії, стався землетрус магнітудою 5,2.

Про це повідомляє CNN.

Експерти Сейсмологічної лабораторії Каліфорнійського технологічного інституту повідомили, що землетрус було зафіксовано о 10:08 ранку за тихоокеанським часом поблизу Джуліана, Каліфорнія.

Уточнюється, що землетрусу передував передпоштовх магнітудою 3,3 бала. 

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Сейсмолог доктор Люсіль Джонс повідомила, що землетрус, ймовірно, пов'язаний з лінією розлому Ельсінор, і він був відносно глибоким, приблизно на 13 кілометрах під поверхнею.

Поштовхи відчувалися від Сан-Дієго до Лос-Анджелеса. Ті, хто жив найближче до епіцентру, відчули “помірне струшування”, а понад 25 млн людей відчули “слабке або легке струшування”.

“Штат координує свої дії з місцевою владою, щоб оцінити будь-які збитки та визначити, чи потрібне реагування на надзвичайні ситуації”, – повідомили в офісі губернатора Каліфорнії.

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