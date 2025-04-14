​Трамп: "Війна Росії та України - це війна Байдена, а не моя. Її допустили він та Зеленський"

Президент США знову заявив, що "цієї жахливої війни ніколи б не сталося" якби він був при владі.

Президент США Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на свого попередника Джо Байдена і українського президента Володимира Зеленського.

"Я тільки-но прийшов до влади, і протягом чотирьох років свого терміну не мав жодних проблем із тим, щоб не допустити її початку. Президент Путін та всі інші поважали вашого президента! Я не маю жодного відношення до цієї війни, але працюю наполегливо, щоб припинити смерті та руйнування" - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він знову заявив, що "цієї жахливої війни ніколи б не сталося" за його президентства.

"Президент Зеленський та нечесний Джо Байден жахливо впоралися, допустивши початок цієї трагедії. Було так багато способів не допустити її. Але це вже минуле. Тепер ми маємо зупинити це, і якомога швидше. Дуже сумно", - додав Трамп.

Він також знову сказав, що президентські вибори 2020 року були сфальсифіковані, і це нібито одна з причин, чому розпочалося повномасштабне вторгнення Росії.