ОВА: масової евакуації населення з прифронтових громад Запоріжжя немає

У Запорізькій області немає масової евакуації населення з території прифронтових громад.

Про це в ефірі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише "Укрінформ".

"Немає масової евакуації ні з території прифронтових населених пунктів, ні з території Запорізької області в цілому. Дійсно, ми бачимо, що кількість мешканців не зменшується навіть в таких містах, як Гуляйполе та Оріхів. Ті, хто хотів виїхати, вже давно виїхали", — каже Федоров.

За словами Федорова через початок польових робіт багато мешканців хочуть повернутися. "Ми не допускатимемо накопичення цивільних у прифронтових населених пунктах, які ворог тероризує щодня", — додає Федоров.

За даними ОВА за три останні місяці 59 мешканців виїхали із прифронтових громад. Більше того, пільгові евакуаційні рейси до Львова та Хмельницького не заповнені — за три місяці ними скористалося лише 200 людей.