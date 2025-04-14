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ОВА: масової евакуації населення з прифронтових громад Запоріжжя немає

За три останні місяці із прифронтових громад виїхали 59 мешканців.

ОВА: масової евакуації населення з прифронтових громад Запоріжжя немає
Фото: Вікі

У Запорізькій області немає масової евакуації населення з території прифронтових громад.

Про це в ефірі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише "Укрінформ".

"Немає масової евакуації ні з території прифронтових населених пунктів, ні з території Запорізької області в цілому. Дійсно, ми бачимо, що кількість мешканців не зменшується навіть в таких містах, як Гуляйполе та Оріхів. Ті, хто хотів виїхати, вже давно виїхали", — каже Федоров.

За словами Федорова через початок польових робіт багато мешканців хочуть повернутися. "Ми не допускатимемо накопичення цивільних у прифронтових населених пунктах, які ворог тероризує щодня", — додає Федоров.

За даними ОВА за три останні місяці 59 мешканців виїхали із прифронтових громад. Більше того, пільгові евакуаційні рейси до Львова та Хмельницького не заповнені — за три місяці ними скористалося лише 200 людей.

  • 14 квітня російський дрон атакував 63-річного жителя Запорізької області під час польових робіт. 
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