ОВА: масової евакуації населення з прифронтових громад Запоріжжя немає

У Запорізькій області немає масової евакуації населення з території прифронтових громад.
Про це в ефірі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише "Укрінформ".
"Немає масової евакуації ні з території прифронтових населених пунктів, ні з території Запорізької області в цілому. Дійсно, ми бачимо, що кількість мешканців не зменшується навіть в таких містах, як Гуляйполе та Оріхів. Ті, хто хотів виїхати, вже давно виїхали", — каже Федоров.
За словами Федорова через початок польових робіт багато мешканців хочуть повернутися. "Ми не допускатимемо накопичення цивільних у прифронтових населених пунктах, які ворог тероризує щодня", — додає Федоров.
За даними ОВА за три останні місяці 59 мешканців виїхали із прифронтових громад. Більше того, пільгові евакуаційні рейси до Львова та Хмельницького не заповнені — за три місяці ними скористалося лише 200 людей.
- 14 квітня російський дрон атакував 63-річного жителя Запорізької області під час польових робіт.