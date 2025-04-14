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Бійці Нацгвардії зупинили масштабний наступ РФ на Запорізькому напрямку

На одному з напрямків Запорізької області ворог здійснив масштабну спробу прориву.

Бійці Нацгвардії зупинили масштабний наступ РФ на Запорізькому напрямку
Фото: скріншот

На одному з напрямків у Запорізькій області армія РФ здійснила масштабну спробу прориву із залученням важкої техніки, БМП і мотоциклів.

Про це ідеться у повідомленні Нацгвардії.

"На одному з напрямків Запорізької області противник здійснив масштабну спробу прориву. Він залучив три танки, вісімнадцять БМП, МТ-ЛБ і сорок один мотоцикл", — ідеться у повідомленні.

Підрозділи 17-ї Полтавської бригади НГУ разом із підрозділами Сил оборони зупинили штурм ворога.

За підтвердженими даними, полтавські гвардійці знищили дві БМП, одну МТ-ЛБ, ліквідовано шістьох окупантів, ще одинадцять — поранено.

Загалом більшість броньованої техніки підбито разом із десантом та екіпажами. Більшість мотоциклістів  знищено.

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