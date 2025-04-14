Вадим Денисенко: «Путін фактично вийшов з мирних переговорів»
Вадим Денисенко: «Путін фактично вийшов з мирних переговорів»
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 34 особи, у тому числі дві дитини (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 34 особи, у тому числі дві дитини (оновлено)
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
ГоловнаСуспільствоПодії

На Чернігівщині через ранкові обстріли Росії скасовано рейси двох поїздів

Вранці росіяни атакували дроном вагон потяга у Семенівській громаді. 

На Чернігівщині через ранкові обстріли Росії скасовано рейси двох поїздів
пошкоджений вагон
Фото: Нацполіція

Через ранкові обстріли Чернігівщини скасовано рейси поїздів №963 сполученням Новгород-Сіверський – Семенівка та №964 сполученням Семенівка – Терещенська.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Пасажирів закликають планувати поїздки із урахуванням цих тимчасових змін. 

Раніше сьогодні російські терористи атакували дроном вагон поїзда у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району, повідомила Нацполіція

"У результаті пошкоджено вагон, сталось загорання всередині вагона, вибиті вікна. Пошкоджений вагон - залишився на ходу та поїхав з місця події в складі поїзда. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих, працівники та пасажири перебували в укриттях", - йдеться в повідомленні.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies