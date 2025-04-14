Через ранкові обстріли Чернігівщини скасовано рейси поїздів №963 сполученням Новгород-Сіверський – Семенівка та №964 сполученням Семенівка – Терещенська.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Пасажирів закликають планувати поїздки із урахуванням цих тимчасових змін.

Раніше сьогодні російські терористи атакували дроном вагон поїзда у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району, повідомила Нацполіція.

"У результаті пошкоджено вагон, сталось загорання всередині вагона, вибиті вікна. Пошкоджений вагон - залишився на ходу та поїхав з місця події в складі поїзда. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих, працівники та пасажири перебували в укриттях", - йдеться в повідомленні.