На Донеччині окупанти вбили одну людину та ще одну – поранили

Загалом за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти області.

У Донецькій області через російську агресію загинула одна людина. Ще одна особа поранена.

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Новохатському Комарської громади 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено численні будинки.

Покровський район. У Покровську поранено людину, пошкоджено 9-поверхівку і автомобіль; у Родинському пошкоджено 21 приватний будинок і 2-поверхівку.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки, у Карпівці 1 будинок зруйновано. У Маяках Святогірської громади пошкоджено 2 будинки, підприємство та інфраструктурний об'єкт. У Слов'янську пошкоджено виробниче приміщення і приватний будинок. У Ясногірці Краматорської громади пошкоджено нежитлове приміщення. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено промислове приміщення. У Костянтинівці пошкоджено 4 приватні будинки, підприємство, адмінбудівлю і 2 інфраструктурні об'єкти.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 9 будинків.

Загалом за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 86 людей, у тому числі 10 дітей.