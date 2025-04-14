РФ атакувала Дніпропетровщину дронами, артилерією та із РСЗВ, поранений чоловік

Упродовж доби окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та із РСЗВ. Через це поранений чоловік.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Агресор обстріляв Нікопольщину з РСЗВ "Град" та важкої артилерії, поцілив дронами-камікадзе. Потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

Постраждав 53-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені 8 приватних будинків, 3 господарські споруди, гараж, авто, лінії електропередач. Обстеження території триває.

Раївську громаду Синельниківського району російська армія атакувала безпілотниками. Виникла пожежа в будівлі, що не експлуатувалася.

Оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною 2 ворожі БпЛА.