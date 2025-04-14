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РФ атакувала Дніпропетровщину дронами, артилерією та із РСЗВ, поранений чоловік

Пошкоджені будинки, авто, лінії електропередач.

РФ атакувала Дніпропетровщину дронами, артилерією та із РСЗВ, поранений чоловік
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та із РСЗВ. Через це поранений чоловік.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Агресор обстріляв Нікопольщину з РСЗВ "Град" та важкої артилерії, поцілив дронами-камікадзе. Потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

Постраждав 53-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені 8 приватних будинків, 3 господарські споруди, гараж, авто, лінії електропередач. Обстеження території триває.

Раївську громаду Синельниківського району російська армія атакувала безпілотниками.  Виникла пожежа в будівлі, що не експлуатувалася.

Оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною 2 ворожі БпЛА.

  • Нещодавно Зеленський доручив посилити протиповітряну оборону України та, зокрема, Дніпровщини за допомогою літаків, гелікоптерів і додаткових систем ППО.
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