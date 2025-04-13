Головне за неділю, 13 квітня: наслідки ракетного удару по Сумах, майже 120 боєзіткнень, атака БпЛА на Одесу

Бойові дії на Донеччині, 117 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1145-й день повномасштабної війни.

У Сумах триває ліквідація наслідків російської атаки. 68 постраждалих перебувають у лікарнях. Загалом росіяни пошкодили 20 будівель.

Як розповів президент Володимир Зеленський, усі необхідні служби долучені до рятувальної операції.

68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах. З них восьмеро – у важкому стані.

Станом на 18:00 внаслідок ракетного удару росіян по Сумах загинуло 34 особи, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них – 15 дітей.

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення повідомив, що це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в одну із будівель університету. Друга розірвалась фактично над вулицею. 117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка двадцять п'ятого року народження.

Головне управління розвідки Міноборони встановило, що виконавці чергового воєнного злочину Росії 13 квітня 2025 року в Сумах, внаслідок якого загинули десятки цивільних українців, - розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад ЗС РФ.

"Багато людей йшли до церков у Вербну неділю, хтось повертався з богослужіння додому. Ще один доказ безбожності огидної проклятої Москви. Вже відомо, що злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу “іскандер-М”/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронєжскої (н.п. Ліскі) та Курскої (н.п. Лєженькі) областей РФ", - написав керівник ГУР МО генерал-лейтенант Кирило Буданов у фейсбуці.

Буданов висловив співчуття близьким загиблих.

Спецпредставник президента США в Україні генерал Кіт Келлог заявив, що атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах "перетинає будь-які межі пристойності".

"Є десятки загиблих і поранених серед цивільного населення. Як колишній воєначальник, я розумію, що таке цілеспрямовані удари, і що це неправильно", - написав він у соцмережі Х.

Келлог додав, що Дональд Трамп "докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні".

На черговий злочин росіян відреагували чимало світових і європейських лідерів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 квітня відбулося 117 боїв.

Найбільше (38) - на Покровському напрямку. Там захисники знищили майже 200 окупантів.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 20 російських атак в районах Сергіївки, Катеринівки, Рідкодуба, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Греківки, Торського та Нового.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 квітня – в новині.

Ворожий безпілотник "Молнія" вдарив по дитячому садочку у Київському районі Харкова, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Пізніше мер Харкова додав, що в будівлі вибито вікна, пошкоджено фасад. Також вибиті вікна у навколишніх багатоквартирних будинках.

13 квітня пізно ввечері росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждало чотири людини. Пошкоджена цивільна інфраструктура та автівки, є загорання.

Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

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