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Російський дрон атакував дитячий садочок у Київському районі Харкова

Інформації про постраждалих немає.

Російський дрон атакував дитячий садочок у Київському районі Харкова
обстріли
Фото: поліція Херсонської області

Ворожий безпілотник "Молнія" вдарив по дитячому садочку у Київському районі Харкова.

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ворожий безпілотник "Молнія" вдарив по Київському району міста", ідеться у повідомленні.

Пізніше мер Харкова додав, що ворог вдарив по дитячому садочку. "Інформації про постраждалих на дану хвилину немає. Вибиті вікна, пошкоджено фасад будівлі".

Також вибиті вікна у навколишніх багатоквартирних будинках. 

  • Станом на 13:00 внаслідок двох ракетних ударів по місту Суми загинули 24 особи, з них 1 дитина. Постраждало 84 людини, серед яких 7 дітей.
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