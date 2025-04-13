Російський дрон атакував дитячий садочок у Київському районі Харкова

Інформації про постраждалих немає.

Ворожий безпілотник "Молнія" вдарив по дитячому садочку у Київському районі Харкова.

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ворожий безпілотник "Молнія" вдарив по Київському району міста", ідеться у повідомленні.

Пізніше мер Харкова додав, що ворог вдарив по дитячому садочку. "Інформації про постраждалих на дану хвилину немає. Вибиті вікна, пошкоджено фасад будівлі".

Також вибиті вікна у навколишніх багатоквартирних будинках.