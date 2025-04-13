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Головне за ніч та ранок неділі, 13 квітня: ракетний удар по Сумах, атака БпЛА на Київ, 120 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 120 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок неділі, 13 квітня: ракетний удар по Сумах, атака БпЛА на Київ, 120 боєзіткнень
Фото: Сумська обласна прокуратура

Зранку 13 березня у Сумах прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу удару балістикою.

Станом на 12:10 було відомо про 21 загиблого та 34 поранених, з них 5 дітей. Станом на 12:30 повідомили про 83 поранених, серед яких 7 дітей. Усім надається медична допомога.

За інформацією очільника МВС Ігоря Клименка, РФ атакувала центр міста. "Саме тоді, коли на вулиці було багато людей. Свідоме знищення цивільних у велике церковне свято".

Люди постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках.

У Сумській ОВА опублікували відео перших хвилин після удару по місту. В ОВА повідомили, що ворог завдав удару двома балістичними ракетами.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 120 боєзіткнень, найбільше — на Покровському напрямку (31).

Ворог продовжує штурмові дії на Курському напрямку, там за добу — 23 боєзіткнення.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та в напрямках Ольгівки, Греківки, Зеленої Долини, Зарічного та Торського.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1220 російських окупантів, 12 ворожих танків і понад 70 артилерійських систем. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 932 670 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У повітряному просторі Києва Сили ППО знищили 19 з 30 "шахедів".

Решта безпілотників локаційно втрачено.

Загалом Сили оборони знищили 43 ворожих БпЛА, якими РФ атакувала Україну.

12 безпілотників-імітаторів не досягли цілей.

Уранці 13 квітня російські військові вдарили з РСЗВ по Куп’янську Харківської області.

"Унаслідок обстрілу спалахнули конструктивні елементи гаражу на площі 10м². На жаль, на подвірʼї пʼятиповерхового будинку загинули дві жінки", — інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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