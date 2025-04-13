Головне за ніч та ранок неділі, 13 квітня: ракетний удар по Сумах, атака БпЛА на Київ, 120 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 120 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Зранку 13 березня у Сумах прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу удару балістикою.

Станом на 12:10 було відомо про 21 загиблого та 34 поранених, з них 5 дітей. Станом на 12:30 повідомили про 83 поранених, серед яких 7 дітей. Усім надається медична допомога.

За інформацією очільника МВС Ігоря Клименка, РФ атакувала центр міста. "Саме тоді, коли на вулиці було багато людей. Свідоме знищення цивільних у велике церковне свято".

Люди постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках.

У Сумській ОВА опублікували відео перших хвилин після удару по місту. В ОВА повідомили, що ворог завдав удару двома балістичними ракетами.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 120 боєзіткнень, найбільше — на Покровському напрямку (31).

Ворог продовжує штурмові дії на Курському напрямку, там за добу — 23 боєзіткнення.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та в напрямках Ольгівки, Греківки, Зеленої Долини, Зарічного та Торського.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1220 російських окупантів, 12 ворожих танків і понад 70 артилерійських систем. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 932 670 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У повітряному просторі Києва Сили ППО знищили 19 з 30 "шахедів".

Решта безпілотників локаційно втрачено.

Загалом Сили оборони знищили 43 ворожих БпЛА, якими РФ атакувала Україну.

12 безпілотників-імітаторів не досягли цілей.

Уранці 13 квітня російські військові вдарили з РСЗВ по Куп’янську Харківської області.

"Унаслідок обстрілу спалахнули конструктивні елементи гаражу на площі 10м². На жаль, на подвірʼї пʼятиповерхового будинку загинули дві жінки", — інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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