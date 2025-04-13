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Сили оборони знищили 43 ворожих БпЛА, якими РФ атакувала Україну

12 безпілотників-імітаторів — не досягли цілей.

Сили оборони знищили 43 ворожих БпЛА, якими РФ атакувала Україну
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 13 квітня РФ атакувала Україну 43 ударними безпілотниками типу "Шахед". Сили ППО знищили всі ворожі цілі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 13 квітня (із 20.30 12 квітня) противник атакував 43-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф", — ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 43 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та в центрі країни.

12 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: повітряні сили

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