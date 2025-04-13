Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Reuters: Переговори про копалини у Вашингтоні були "ворожими"
Reuters: Переговори про копалини у Вашингтоні були "ворожими"
Спецпосланець Трампа заявив про поділ України "як повоєнного Берліна" (доповнено)
Спецпосланець Трампа заявив про поділ України "як повоєнного Берліна" (доповнено)
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Кабмін погодив нових голів до восьми з 10 районних державних адміністрацій Києва
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув пілот Павло Іванов (доповнено)
Під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув пілот Павло Іванов (доповнено)
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
ГоловнаСуспільствоВійна

Віська РФ завдали понад 500 ударів по Запорізькій області за добу

Пошкоджені будинки, авто та господарчі споруди.

Віська РФ завдали понад 500 ударів по Запорізькій області за добу
Фото: Іван Федоров

Упродовж доби окупанти завдали 511 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Пошкоджені житлові будинки та цивільні авто.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 2 авіаційних удари по Гуляйполю. 355 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Кам'янське, Степове, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку", — пише Федоров.

Також ворог здійснив 7 обстрілів з РСЗВ по Магдалинівці, Лобковому, Щербаках та Малій Токмачці. 

147 артударів завдали росіяни по території Степового, Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. 

Надійшло 7 повідомлень про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies