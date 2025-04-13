Віська РФ завдали понад 500 ударів по Запорізькій області за добу

Упродовж доби окупанти завдали 511 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Пошкоджені житлові будинки та цивільні авто.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Війська рф здійснили 2 авіаційних удари по Гуляйполю. 355 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Кам'янське, Степове, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку", — пише Федоров.
Також ворог здійснив 7 обстрілів з РСЗВ по Магдалинівці, Лобковому, Щербаках та Малій Токмачці.
147 артударів завдали росіяни по території Степового, Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 7 повідомлень про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів.