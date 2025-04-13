Віська РФ завдали понад 500 ударів по Запорізькій області за добу

Надійшло 7 повідомлень про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів.

147 артударів завдали росіяни по території Степового, Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Також ворог здійснив 7 обстрілів з РСЗВ по Магдалинівці, Лобковому, Щербаках та Малій Токмачці.

"Війська рф здійснили 2 авіаційних удари по Гуляйполю. 355 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Кам'янське, Степове, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку", — пише Федоров.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 511 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Пошкоджені житлові будинки та цивільні авто.

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