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Загиблому пілоту винищувача F-16 Іванову присвоїли звання Героя України

Відповідний указ підписав глава держави.

Загиблий пілот винищувача F-16 Павло Іванов отримав звання Героя України.

Відповідний указ з’явився на сайті глави держави.

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«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові  постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” ІВАНОВУ Павлу Івановичу – майору (посмертно)», - ідеться в тексті документа.

  • Іванов загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання.
  • Обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія.
  • Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і побратимам пілота.
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