Загиблому пілоту винищувача F-16 Іванову присвоїли звання Героя України

Загиблий пілот винищувача F-16 Павло Іванов отримав звання Героя України.

Відповідний указ з’явився на сайті глави держави.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” ІВАНОВУ Павлу Івановичу – майору (посмертно)», - ідеться в тексті документа.