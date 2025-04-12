Володимир Мандзюк був майстром спорту України з боксу. Багаторазовий чемпіон та призер всеукраїнських і міжнародних турнірів, чемпіон України серед студентів.

На фронті у віці 28 років загинув боксер Володимир Мандзюк.

Про це повідомила Асоціація боксу України.

“Назавжди 28… Ще одна болюча втрата. Війна забирає найкращих синів України. На щиті додому, на Тернопільщину, повертається Володимир Мандзюк, позивний “Воха”, – йдеться у повідомленні.

Володимир Мандзюк був майстром спорту України з боксу. Вихованець клубу «Ринг», багаторазовий чемпіон та призер всеукраїнських і міжнародних турнірів, чемпіон України серед студентів (м. Дніпро, 2018).

Восени 2024 року став до лав Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

9 квітня 2025 року загинув у бою, боронячи незалежність і цілісність України.

11 квітня 2025 року посмертно нагороджений «Золотим Хрестом».

Прощання та похорон відбудуться 13 квітня 2025 року у місті Тернопіль.