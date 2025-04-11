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В Індії та Непалі внаслідок сильних дощів загинули понад 100 людей

Метеорологічна служба Індії очікує нових дощів з грозами.

Понад 100 людей з середи загинули внаслідок сильних дощів, які обрушилися на деякі частини Індії та Непалу.

Про це повідомляє Reuters.

“Щонайменше 82 людини загинули внаслідок інцидентів, пов'язаних з дощами, у Біхарі за останні два дні”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, 18 людей загинули внаслідок ударів блискавки та шторму у найнаселенішому штаті Індії Уттар-Прадеш.

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У Непалі внаслідок ударів блискавки та сильних дощів загинуло щонайменше вісім людей.

Метеорологічна служба Індії очікує нових дощів з грозами, блискавками та поривчастим вітром у центральній та східній Індії до понеділка.

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