В Індії та Непалі внаслідок сильних дощів загинули понад 100 людей

Понад 100 людей з середи загинули внаслідок сильних дощів, які обрушилися на деякі частини Індії та Непалу.
Про це повідомляє Reuters.
“Щонайменше 82 людини загинули внаслідок інцидентів, пов'язаних з дощами, у Біхарі за останні два дні”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, 18 людей загинули внаслідок ударів блискавки та шторму у найнаселенішому штаті Індії Уттар-Прадеш.
У Непалі внаслідок ударів блискавки та сильних дощів загинуло щонайменше вісім людей.
Метеорологічна служба Індії очікує нових дощів з грозами, блискавками та поривчастим вітром у центральній та східній Індії до понеділка.