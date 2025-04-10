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Reuters: компанія Apple перевезла 600 тонн iPhone з Індії до США, щоб вони не потрапили під мита Трампа

Ціни на iPhone у США можуть різко зрости через тарифи Трампа на імпорт.

Reuters: компанія Apple перевезла 600 тонн iPhone з Індії до США, щоб вони не потрапили під мита Трампа

Технічний гігант Apple зафрахтував вантажні рейси для перевезення 600 тонн iPhone, або близько 1,5 мільйона, до Сполучених Штатів з Індії, щоб подолати нові тарифи президента Дональда Трампа, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Деталі цього кроку дають зрозуміти приватну стратегію американської компанії з виробництва смартфонів, яка полягає в обході тарифів Трампа та нарощуванні запасів своїх популярних iPhone у Сполучених Штатах, одному з її найбільших ринків.

Аналітики попереджають, що ціни на iPhone у США можуть різко зрости, враховуючи значну залежність Apple від імпорту з Китаю, основного виробничого центру пристроїв, на який діє найвища тарифна ставка Трампа у 125%.

Ця цифра значно перевищує тариф у 26% на імпорт з Індії, але який зараз призупинено після того, як Трамп цього тижня оголосив 90-денну паузу, яка виключає Китай.

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