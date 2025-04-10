Компанія-розробник ChatGPT подала зустрічний позов проти свого колишнього співзасновника Ілона Маска

Маск намагається через суд запобігти переходу ChatGPT на комерційну модель. Натомість компанія OpenAI, яка володіє ChatGPT, каже, що Маск таким чином хоче усунути конкурента, адже мільярдер у 2023 році створив власну фірму зі штучного інтелекту xAI.

У середу компанія OpenAI подала зустрічний позов проти мільярдера Ілона Маска, звинувативши його у переслідуваннях та просячи федерального суддю зупинити Маска від будь-яких «подальших незаконних і несправедливих дій» проти OpenAI у судовій справі щодо майбутньої структури фірми, яка допомогла розпочати революцію у галузі штучного інтелекту (ШІ), передає Reuters.

Маск і генеральний директор OpenAI Сем Альтман заснували OpenAI у 2015 році, але Маск пішов до того, як компанія стала технологічною зіркою. Нещодавно Маск, який у 2023 році створив власну фірму зі штучного інтелекту xAI, намагався запобігти переходу ChatGPT на комерційну модель, кульмінацією чого став поточний судовий процес. Для того, щоб OpenAI змогла отримати всі 40 мільярдів доларів поточного раунду збору коштів, компанія має завершити перехід до кінця року.

«Шляхом медіа-атак, зловмисних кампаній, які транслюються на більш ніж 200 мільйонів підписників Маска у соцмережі, яку він контролює [...] а також фіктивних заявок на активи OpenAI, Маск випробував усі доступні інструменти, щоб завдати шкоди OpenAI», — написала компанія в поданні до існуючого позову Маска проти OpenAI.

OpenAI попросив суддю зупинити Маска від будь-яких подальших атак, а також «притягнути до відповідальності за шкоду, яку він уже завдав».

Обидві сторони збираються розпочати суд присяжних навесні наступного року.

У відповідь юридична команда Маска послалася на пропозицію про поглинання на суму 97,4 мільярда доларів на початку цього року від консорціуму під керівництвом Маска, яку OpenAI відхилив.

У дописі на X, соціальній медіа-платформі, якою володіє Маск, OpenAI повідомила: «Безперервні дії Ілона проти нас — це просто недобросовісна тактика, щоб уповільнити OpenAI і захопити контроль над провідними інноваціями ШІ для його особистої вигоди».

Минулого року Маск, який також є генеральним директором виробника електромобілів Tesla, подав до суду на OpenAI та Альтмана, звинувативши OpenAI у відході від своєї місії заснування — розробляти ШІ для блага людства, а не для корпоративного прибутку. Маск не відповів на прохання прокоментувати заявку OpenAI.

OpenAI і Альтман заперечують звинувачення, а Альтман стверджує, що Маск намагався уповільнити конкурента. На кону позову стоїть перехід виробника ChatGPT на комерційну модель, яка, на думку стартапу, має вирішальне значення для залучення додаткового капіталу та успішної конкуренції в дороговартісній гонці ШІ.