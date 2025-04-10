Китайський юань на тлі тарифної війни зі США знизився до рівня глобальної фінансової кризи 2008 року

Китай дозволяє юаню ослабнути відносно майже всіх основних валют, оскільки поглиблення торговельної війни зі США загрожує завдати удару по його економіці, яка і без того хитається, пише Bloomberg.

Сьогодні, 10 квітня, юань по відношенню до долара впав до рівня, який востаннє спостерігався під час глобальної фінансової кризи, перш ніж від цього кроку відмовились на зустрічі вищих лідерів Китаю щодо стимулювання економіки. Юань також впав до 15-місячного мінімуму по відношенню до кошика валют своїх торгових партнерів.

Народний банк Китаю шосту сесію поспіль послабив свою ставку для валюти, хоча й зваженими темпами, сигналізуючи про бажання Пекіна поступово послабити керовану валюту, щоб підвищити експорт.

Для Китаю розумно прийняти стратегію поступового послаблення фіксації юаня для боротьби з тарифами, сказав Джу Ван, голова відділу стратегії обмінних курсів і ставок у Китаї BNP Paribas SA.

Китай, можливо, зосереджується на експорті до інших торговельних партнерів, оскільки його торгова війна зі США не має ознак завершення. Нещодавно президент Дональд Трамп підвищив мита для Китаю до 125%, хоча він оголосив про 90-денну паузу в митах для десятків торгових партнерів. Це сталося після того, як Пекін наклав 84% мита на весь імпорт із США, пообіцявши «боротися до кінця» проти американських тарифів.

«Народний банк Китаю зберіг фіксацію долара до юаня на стабільному рівні, щоб закріпити настрої, водночас послабивши індекс кошика юаня, щоб підвищити конкурентоспроможність китайського експорту в порівнянні з неамериканськими торговельними партнерами», — сказав Кен Чеунг, головний азіатський валютний стратег Mizuho Bank Ltd.

Трамп уже звинуватив Китай у маніпулюванні своєю валютою для компенсації тарифів, тоді як міністр фінансів США Скотт Бессент назвав Китай найгіршим порушником у міжнародній торговій системі та що Пекін не повинен девальвувати свою валюту на тлі тарифів.

«Велика девальвація юаня буде надто тривожною для ринків і торгових партнерів Китаю, і ми не бачимо такий результат настільки ймовірним, — сказав Вей Лян Чанг, стратег DBS Bank Ltd. — Китай може побачити необхідність підтримувати доброзичливість із торговими партнерами на тлі все більш фрагментованої глобальної торговельної системи».