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ХАМАС хоче від Британії зняття статусу терористичної організації

Офіційно подали запит на міністра внутрішніх справ Сполученого Королівства. 

ХАМАС хоче від Британії зняття статусу терористичної організації
ХАМАС
Фото: EPA/UPG

Палестинське угруповання ХАМАС звернулося до уряду Великої Британії з клопотанням про виключення зі списку заборонених терористичних організацій.

Як пише The Guardian, офіційний лист відповідного змісту було надіслано на ім'я міністерки внутрішніх справ Іветт Купер. У ньому ХАМАС стверджує, що "не становить для Британії жодної загрози".

Бойовики називають себе "палестинським визвольним та революційним рухом, метою якого є звільнення Палестини та протистояння сіоністському проєкту". Вони вважають, що потрапляння до списку терористів стало "наслідком підтримки урядом Британії апартеїду, окупації та етнічних чисток у Палестині упродовж понад століття". 

ХАМАСу на Туманному Альбіоні було двічі надано статус терористичної організації. У 2001 році його отримало військове крило угруповання, а через 20 років політична верхівка, яка фактично контролювала Смугу Гази. 

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