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Україна просить США продати їй великий пакет допомоги з ППО

Розплачуватися за це можуть у різних форматах, зокрема – через спільний фонд, який планують створити в межах угоди про мінерали. 

Україна просить США продати їй великий пакет допомоги з ППО
Фото: EPA/UPG

Весь обсяг допомоги США Україні, схваленої за попередньої адміністрації, ще не вичерпаний. Україні ще є на що там розраховувати, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами в середу, передає кореспондент lb.ua.

Однак держава хоче придбати у США додатковий великий пакет допомоги. Саме придбати, вона не просить його безкоштовно. 

"Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки. Як пов'язати нашу угоду з гарантією безпеки? Дуже просто. Дайте нам пакет, ми за нього заплатимо, ми вважаємо саме цей пакет, в який входить і ППО, і інші відповідні інструменти, які нам дуже потрібні, ми на це будемо розраховувати як на гарантію безпеки", – сказав він. 

Як варіант Україна може перерахувати кошти до спільного фонду, що планують створити в межах "мінеральної угоди", або може перерахувати напряму. 

"І ось вам про новий пакет відповідь. Ми хочемо. І він сказав, яка кількість ППО. Я йому сказав по телефону, дайте нам хоча б десять. Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів, на які ми готові. Ми готові були і 30, і 50 мільярдів знайти на відповідний пакет", – сказав президент про розмову з американським колегою. 

Наступного тижня до Вашингтона відправиться технічна команда, яка говоритиме про угоду про мінерали, додав Зеленський.  

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