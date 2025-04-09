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Guardian: Румунія не отримувала жодної офіційної інформації щодо планів США вивести війська

Уряд Румунії виділив 2,5 мільярда євро на модернізацію та розширення 57-ї авіабази, яку використовують військові США.

Guardian: Румунія не отримувала жодної офіційної інформації щодо планів США вивести війська
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Міноборони Румунії заявляють, що "не отримували жодної офіційної інформації" про плани США вивести війська, пише The Guardian.

Наразі в країні перебувають близько 1700 американських військових. На запитання щодо виведення контингенту у Міноборони Румунії заявили, що "не отримували жодної офіційної інформації" щодо планів США.

У Міноборони країни додають, що виділили 2,5 мільярда євро на модернізацію та розширення 57-ї авіабази "Міхай Когелнічану", яку використовують американські військовослужбовці.

"Румунія була однією з перших країн-союзників, яка збільшила свій оборонний бюджет до понад 2% ВВП, постійно перевищуючи зобов’язання інвестувати мінімум 20% у сучасні технології, що демонструє нашу тверду позицію взяти на себе дедалі важливіші обов’язки у сфері безпеки", – додали у Міноборони.

  • Раніше повідомлялося, що європейські чиновники визнали, що адміністрація президента Дональда Трампа майже напевно відкличе частину з приблизно 80 000 американських військ, дислокованих у Європі, включно з деякими східними країнами, які найбільше піддаються загрозі з боку Росії.
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