Guardian: Румунія не отримувала жодної офіційної інформації щодо планів США вивести війська

Уряд Румунії виділив 2,5 мільярда євро на модернізацію та розширення 57-ї авіабази, яку використовують військові США.

У Міноборони Румунії заявляють, що "не отримували жодної офіційної інформації" про плани США вивести війська, пише The Guardian.

Наразі в країні перебувають близько 1700 американських військових. На запитання щодо виведення контингенту у Міноборони Румунії заявили, що "не отримували жодної офіційної інформації" щодо планів США.

У Міноборони країни додають, що виділили 2,5 мільярда євро на модернізацію та розширення 57-ї авіабази "Міхай Когелнічану", яку використовують американські військовослужбовці.

"Румунія була однією з перших країн-союзників, яка збільшила свій оборонний бюджет до понад 2% ВВП, постійно перевищуючи зобов’язання інвестувати мінімум 20% у сучасні технології, що демонструє нашу тверду позицію взяти на себе дедалі важливіші обов’язки у сфері безпеки", – додали у Міноборони.