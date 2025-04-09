ЗМІ: тарифи Трампа стануть руйнівними для мільйонів швейних працівників у світі

Такі великі виробники та експортери, як Бангладеш, В’єтнам, Китай, Камбоджа та Індонезія, постачають західним брендам недорогий одяг, взуття та текстиль.

Масштабні тарифи президента США Дональда Трампа торкнулися країн, які значною мірою залежать від експорту недорогого одягу та текстилю до США, пише France24.

Але хоча мита навряд чи повернуть текстильні фабрики до Сполучених Штатів, вони можуть бути руйнівними для мільйонів малооплачуваних швейних робітників, які вже живуть на межі бідності.

“Якщо ознакою гарної пари кросівок є кількість пройдених миль, то Nike має бути на вершині. З 528 фабрик, з якими Nike уклала контракт на виробництво готової продукції в 37 країнах та регіонах у всьому світі, лише 28 з них розташовані у США. На цих фабриках безпосередньо працюють близько 4117 робітників ‒ ця цифра, представлена на інтерактивній карті виробництва Nike як відсоток від загальної чисельності робочої сили, що складає 1149901 особу, округляється до 0 відсотків”, ‒ зазначає видання.

Решта, принаймні більшість, розташовані в Азії – це частина десятирічної політики аутсорсингу виробництва в країни, де низькі зарплати дозволили масове виробництво недорогого одягу та взуття, яке стало основним продуктом глобалізованого життя. Саме ці країни, зокрема такі великі виробники та експортери, як Бангладеш, В’єтнам, Китай, Камбоджа та Індонезія, постачають західним брендам недорогий одяг, взуття та текстиль.

І саме ці країни найбільше постраждали від масштабних мит президента Трампа.

Марк Еннер, декан і видатний професор Школи менеджменту та трудових відносин Rutgers, сказав, що важко уявити, що мита Трампа можуть повернути текстильне виробництво в США.

“З одягу, придбаного в США, 97% виготовляється за межами США – лише три відсотки одягу, який ми носимо, виготовляється у Штатах. Тож ідею про те, що через цей тарифний режим робочі місця повернуться до США, я просто вважаю це малоймовірною з цілої низки причин”, ‒ зазначив він.

Однією з основних проблем, ймовірно, стане брак навченої чи охочої робочої сили. За даними Бюро трудової статистики, у той час як станом на січень 2015 року у швейній промисловості США працювало 139 000 осіб, до січня цього року це число скоротилося до трохи менше ніж 85 000.

У заяві Національної ради текстильних організацій, яка вихваляє тарифний режим Трампа, йдеться, що в ширшому текстильному секторі США зайнято близько 471 000 робітників проти 170-мільйонної робочої сили країни. Те невелике виробництво одягу та текстилю, що залишилося в США, непропорційно покладалося на нелегальних іммігрантів, щоб знизити витрати ‒ тих нелегальних робітників, з якими Трамп обіцяв боротися.