ЗМІ: Близько 90% мігрантів, яких депортували у Сальвадор зі США, не мали судимостей

Близько 90% мігрантів, яких депортували у Сальвадор зі США минулого місяця, не мали судимостей. Їх звинувачували у причетності до банди, що скоювала вбивства, зґвалтування і викрадення людей.

Про це пише Bloomberg.

Із 238 мігрантів, які є переважно венесуельцями, і яких офіційні особи звинуватили в приналежності до банди "Трен де Арагуа" та депортували у середині березня, лише невеликій частині коли-небудь висувалися звинувачення у серйозних злочинах у США.

Видання перевірило сотні юридичних документів США та заяв американського уряду. У результаті виявили п’ятьох чоловіків, звинувачених або засуджених за напади або застосування вогнепальної зброї. Трьом чоловікам висунули звинувачення у агресивній поведінці та дрібних крадіжках. Ще двох звинувачують у контрабанді людей. Також журналісти виявили імовірно ще 13 справ, але імена людей не співпадали точно із депортованими.

Щодо решти чоловіків не було доступної інформації про те, що вони скоїли будь-який злочин, крім порушень правил дорожнього руху чи імміграційних правил у США.

"Отримані дані викликають питання про те, як адміністрація Трампа визначила, що мігранти, відправлені до Сальвадору, були жорстокими злочинцями", наголошують у виданні.

У США стверджують, що всі венесуельці, яких депортували, скоїли злочин, тому що перебували в країні нелегально. Їх звинувачували у тому, що вони начебто були терористами, порушниками прав людини або гангстерами. Юристи кажуть, що деяких осіб ідентифікували як членів банди на основі типу одягу, який вони носили, або татуювань, які вони мали.Багато чоловіків, імовірно пов’язаних з "Трен де Арагуа", були депортовані відповідно до Закону про чужоземних ворогів 1798 року без судового розгляду.

Розслідування CBS News раніше показало , що три чверті чоловіків, відправлених до Сальвадору, не могли бути пов’язані з американською чи міжнародною судимістю.

Згодом чиновники визнали, що не всі чоловіки мають судимості, але кажуть, що це лише "додатковий доказ загрози, яку вони становлять", і що начебто ці люди є терористами, але на них не вистачає інформації.