США заплатять Сальвадору за ув'язнення на рік близько 300 імовірних членів венесуельської банди

Адміністрація президента Дональда Трампа заплатить Сальвадору 6 мільйонів доларів за ув'язнення на один рік близько 300 ймовірних членів венесуельської банди Трен де Арагуа.

Як пише АР, це стало одним із перших випадків, коли центральноамериканська країна прийматиме мігрантів зі Сполучених Штатів.

Невідомо, як адміністрація Трампа ідентифікувала цих осіб як членів Трен де Арагуа, – банди, яку Трамп неодноразово згадував під час передвиборчої кампанії та називав терористичною організацією.

Як зазначено у документі МСЗ Сальвадору, який отримала редакція Associated Press, країна "підтверджує, що буде розміщувати цих осіб протягом одного року, доки Сполучені Штати не приймуть рішення щодо їх довготермінового розміщення".

Угода стала результатом обговорень між президентом Сальвадору Найібом Букеле та держсекретарем США Марко Рубіо щодо розміщення мігрантів у в’язниці Сальвадору. Адміністрація Трампа стверджувала, що Сальвадор може навіть приймати американських громадян, хоча США не можуть депортувати громадян в іншу країну.

Тоді Рубіо та Букеле обговорили особливості нової передачі: США платитимуть близько 20 000 доларів США за розміщення кожного в’язня протягом року. У документі Державного департаменту також йдеться про те, що можуть ще виділити Сальвадору 15 мільйонів доларів для розміщення додаткових членів банди.

Також до країни відправлять двох чоловіків, які були членами банди MS-13, – організації, яка спочатку складалася з сальвадорських мігрантів у США.

За даними Міністерства юстиції США, один чоловік, Сезар Елісео Сорто Амайя, був засуджений за подвійне вбивство в Сальвадорі, перш ніж його спіймали на незаконному в'їзді до Сполучених Штатів. Іншого було звинувачено адміністрацією президента Джо Байдена в тому, що він є лідером банди MS-13.