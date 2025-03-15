Прем'єр-міністр Австралії готовий відправити миротворців до України

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що його країна розгляне запити про направлення миротворчих військ для дотримання режиму припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє The Times.

“Австралія підтримує Україну, і ми продовжуватимемо це робити стільки, скільки буде потрібно”, – заявив Ентоні Албанезе у ході віртуальної зустрічі лідерів “коаліції охочих”. – Австралія відкрита для розгляду будь-яких прохань про участь у майбутніх миротворчих зусиллях на підтримку справедливого та тривалого миру, якого ми всі хочемо для України”.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, з ініціативи прем'єр Великої Британії Кіра Стармера відбулася відеоконференція “коаліції охочих”, в якій узяли лідери 26 країн-партнерів, президент України Володимир Зеленський, а також генсек НАТО Марк Рютте.

Кір ейр Стармер оголосив, що країни Європи та Співдружності вступають у “оперативну фазу” для підтримки України в забезпеченні угоди про припинення вогню. Зокрема, представники оборонних відрмств “коаліції охочих” зустрінуться у наступний четвер у Великій Британії, щоб обговорити наступні кроки щодо підтримки України до припинення вогню.