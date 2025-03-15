​Орбан опублікував "список вимог до Брюсселя". У ньому – ЄС без України і Єврокомісія без "лобістів Сороса"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував "список вимог до Брюсселя", який складається із 12 пунктів. Як пише Орбан у соцмережі Х, це "вимагає угорський народ".
Серед вимог угорського прем'єра – Євросоюз без України. Це він написав у останньому пункті.
Також у переліку Орбана вказано, що його країна вимагає Європи націй, рівності перед законом для всіх держав-членів та відновлення "незаконно відібраних повноважень". Крім цього, він вимагає "національний суверенітет і сильне вето для національних урядів" та виключення "агентів Сороса" з Єврокомісії та усунення "корумпованих лобістів" з парламенту.
Орбан вимагає ліквідувати борг Союзу, "не заважати" охорононяти національній гвардії кордони і не завозити мігрантів, а вивозити тих, хто прибув нелегально.
Він також пише, що "корумповані долари та євро не повинні надходити до держав-членів". Угорський прем'єр вимагає "заборонити неприродне перевиховання наших дітей" і "захищати християнську спадщину Європи". Також він пише, що вимагає миру в Європі.
- Нещодавно Financial Times писав про те, що Угорщина пригрозила заблокувати продовження санкцій ЄС проти 2000 росіян, якщо Союз не зніме обмеження із російського олігарха Михайла Фрідмана.
- Згодом видання Bloomberg зазначило, що Угорщина відмовилась від блокування розширення санкцій проти низки росіян.
- А глава МЗС Естонії Маргус Цахкна закликав тимчасово призупинити право голосу Угорщини в Раді ЄС.
- Раніше Орбан заявив, що хоче в Угорщині референдум про членство України в ЄС. Глава МЗС Польщі Сікорський запропонував референдум в ЄС щодо членства Угорщини.
- Також він вимагав від Євросоюзу розпочати "прямі переговори" з Росією про припинення вогню.
- Лідери ЄС не досягли згоди щодо виділення Україні пакету допомоги в розмірі 20 млрд євро на саміті у Брюсселі 6 березня через Угорщину.