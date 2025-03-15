​Орбан опублікував "список вимог до Брюсселя". У ньому – ЄС без України і Єврокомісія без "лобістів Сороса"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував "список вимог до Брюсселя", який складається із 12 пунктів. Як пише Орбан у соцмережі Х, це "вимагає угорський народ".

Серед вимог угорського прем'єра – Євросоюз без України. Це він написав у останньому пункті.

Також у переліку Орбана вказано, що його країна вимагає Європи націй, рівності перед законом для всіх держав-членів та відновлення "незаконно відібраних повноважень". Крім цього, він вимагає "національний суверенітет і сильне вето для національних урядів" та виключення "агентів Сороса" з Єврокомісії та усунення "корумпованих лобістів" з парламенту.

Орбан вимагає ліквідувати борг Союзу, "не заважати" охорононяти національній гвардії кордони і не завозити мігрантів, а вивозити тих, хто прибув нелегально.

Він також пише, що "корумповані долари та євро не повинні надходити до держав-членів". Угорський прем'єр вимагає "заборонити неприродне перевиховання наших дітей" і "захищати християнську спадщину Європи". Також він пише, що вимагає миру в Європі.

Нещодавно Financial Times писав про те, що Угорщина пригрозила заблокувати продовження санкцій ЄС проти 2000 росіян, якщо Союз не зніме обмеження із російського олігарха Михайла Фрідмана.

Згодом видання Bloomberg зазначило, що Угорщина відмовилась від блокування розширення санкцій проти низки росіян.

А глава МЗС Естонії Маргус Цахкна закликав тимчасово призупинити право голосу Угорщини в Раді ЄС.