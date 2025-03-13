FT: Угорщина може ветувати санкції проти 2000 росіян, якщо ЄС не зніме обмеження із Фрідмана

У суботу закінчаться санкції проти росіян, якщо 27 країн ЄС не погодяться продовжити обмеження ще на пів року.

Михайло Фрідман у Лондоні під час спілкування з українським журналістом

Угорщина пригрозила заблокувати продовження санкцій ЄС проти 2000 росіян, якщо Союз не зніме обмеження із російського олігарха Михайла Фрідмана.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на чотирьох чиновників, які знайомі із цим питанням.

Якщо всі 27 столиць ЄС не погодяться продовжити санкції ще на шість місяців, у суботу закінчаться усі обмеження на поїздки та розпорядження про замороження активів, накладені на політиків і бізнесменів, які, підтримують або сприяють війні Росії проти України.

За даними джерел видання, посол Угорщини в ЄС вимагав, щоб Фрідман був вилучений із санкційного списку в обмін на те, що Будапешт дозволить продовжити всі інші санкції.

У четвер посли ЄС збираються в Брюсселі після кількох днів переговорів, які не призвели до компромісу. Вірні союзники Києва в Балтійському регіоні виступають проти будь-якого послаблення обмежень ЄС проти Москви, особливо до завершення будь-яких переговорів про припинення вогню за посередництва США.

За словами трьох чиновників, Люксембург підтримує зусилля щодо виключення Фрідмана зі списку.

Минулого року Фрідман подав позов проти Люксембургу, де знаходиться його частка в лондонській інвестиційній компанії LetterOne, вимагаючи 15,8 мільярда доларів відшкодування збитків через заморожені активи.

Спочатку Угорщина подала запит на виключення восьми імен зі списку, включаючи інших російських мільярдерів, таких як Алішер Усманов і давній партнер Фрідмана Петр Авен. Але, засловами трьох чиновників, Будапешт відмовився від деяких із цих вимог, проте наполягаючи на виключенні Фрідмана.

У квітні минулого року Фрідман і Авен частково виграли справу в суді ЄС, який визнав, що ЄС помилився, додавши їх до списку в 2022 році. Суд заявив, немає достатньо доказів їхніх тісних зв’язків з Путіним. Але вони залишаються суб’єктами другого рішення ЄС про санкції у 2023 році через присутність їхніх бізнесів у Росії. Латвія оскаржила перше рішення на користь олігархів, тоді як Фрідман і Авен оскаржували друге рішення.

Наприкінці минулого року Фрідман і Авен продали свої частки в Альфа-Банку і його дочірній страховій компанії давньому партнеру Андрію Косогову, який не перебуває під санкціями.

У виданні кажуть, що таким чином олігархи сподіваються, що продаж компаній означатиме, що вони більше не відповідатимуть критеріям санкцій ЄС проти них.