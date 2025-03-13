Переможці виборів у Гренландії відкинули закиди Трампа на острів: “ми не хочемо бути американцями”

Ймовірний новий прем'єр-міністр Гренландії Єнса-Фредерік Нільсен в середу відкинув закиди президента США Дональда Трампа взяти острів під свій контроль, пише Associated Press.

Він заявив, що гренландці мають отримати право самостійно вирішувати своє майбутнє з просуванням курсу незалежності від Данії.

Demokraatit Нільсена, пробізнес-партія, яка виступає за повільний шлях до незалежності, здобула несподівану перемогу на парламентських виборах у вівторок, випередивши дві ліві партії, які сформували останній уряд. Оскільки більшість жителів Гренландії виступають проти ініціативи Трампа, кампанія зосередилася більше на таких питаннях, як охорона здоров’я та освіта, ніж на геополітиці.

Нільсен виступив проти Трампа, який минулого тижня заявив на спільному засіданні Конгресу, що США потрібна Гренландія для захисту власних інтересів національної безпеки, і він очікує отримати її “так чи інакше”.

“Ми не хочемо бути американцями. Ні, ми не хочемо бути датчанами. Ми хочемо бути жителями Гренландії, і ми хочемо нашої власної незалежності в майбутньому. І ми хочемо будувати нашу країну самим”, – сказав політик британському Sky News.