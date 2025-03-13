Politico: Стармер зіграв велику роль у налагодженні відносин Києва і Вашингтона, а його радник брав участь у мирному плані

Британський прем'єр-міністр, на відміну від інших європейських лідерів, досить стримано висловив підтримку Зеленському після його суперечки з Трампом, але натомість він доклав великих зусиль, спілкуючись з ними обома приватно.

Значну роль у налагодженні відносин між Києвом і Вашингтоном після суперечки Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Овальному кабінеті зіграв британський прем'єр-міністр Кір Стармер, пише Politico. Після звинувачень українського президента в неповазі і небажанні до миру на підтримку Зеленського почали публічно виступати європейські лідери, але Стармер зберігав тишу.

За декілька годин до прибуття Зеленського до Вашингтона Стармер намагався задобрити Трампа запрошенням від Короля Чарльза на другий державний візит до Британії. Поїздку голови британського уряду оцінили як успішну, хай навіть вона не досягнула головної мети – отримання військової підтримки майбутньої миротворчої місії в Україні.

Перепалка між Трампом і Джей ді Венсом з одного боку і українським президентом з іншого поставила Стармера перед вибором: він не міг відкрито критикувати главу Білого дому, але хотів продемонструвати підтримку Зеленського та єдність з європейськими лідерами, які виступили за нього. Замість того, щоб приєднатися до ажіотажу в соціальних мережах, Стармер обрав найм’якший варіант, надіславши заяву від речника про "непохитну підтримку" України.

Насправді Страмер почав шукати рішення приватно.

"Його реакцією було взяти слухавку, а не потягнутися до Twitter", – сказав один із знайомих із ситуацією. Стармер поговорив із Трампом і Зеленським і почав працювати над планом.

Наступного дня після невдалого візиту українського президента до Вашингтона Стармер прийняв його в Лондоні, як і було заплановано, на саміт з деякими іншими лідерами Європи. А вже через декілька днів після цього лідери ЄС зібралися в Брюсселі і погодилися на найбільше європейське переозброєння з часів Другої світової.

Під час напружених днів, коли Штати заборонили надавати Україні військову допомогу та розвіддані, а росіяни почали витіснення Сил оборони з Курської області, Стармер тримав зв'язок з французьким президентом Еммануелем Макроном. Очільники двох ядерних європейських країн взялися працювати над тим, аби Трамп і Зеленський досягнули згоди.

Британські посадовці були впевнені, що Зеленський мав полагодити справи з Трампом. Згодом український лідер опублікував примирливий допис, який дехто розцінив як вибачення.

Центральним у спробах налагодити відносини був радник Британії з національної безпеки Джонатан Пауелл. Ветеран уряду Тоні Блера з 1997 по 2007 роки, де він працював керівником апарату, Пауелл має досвід ведення, здавалося б, неможливих переговорів, оскільки працював над укладенням мирної угоди в Північній Ірландії в 1990-х роках. Стармер доручив Пауелу виправити відносини Україна-США, повідомили обізнані співрозмовники на умовах анонімності. Пауелл тісно співпрацював зі своїм американським колегою Майком Волцом і підтримував контакт з офіційними особами Франції та Німеччини.

У них було небагато часу: запланована зустріч між американськими та українськими дипломатами в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня, мала б стати критичним шансом просунутися вперед. На вихідних Пауелл відвідав Київ, де зустрівся з Зеленським і керівником його офісу Андрієм Єрмаком, щоб скласти проєкт угоди про припинення вогню, яку, як вони сподівалися, США і Україна підпишуть цього тижня.

План містив заходи "зміцнення довіри", зокрема обмін полоненими та звільнення утримуваних цивільних осіб та повернення українських дітей, яких вивезла Росія. Стармер отримував оновлення протягом усього процесу, поки Пауелл та американська та українська команди працювали над детальним текстом.

У понеділок, напередодні критичних переговорів у Джидді, Стармер знову подзвонив Трампу. Він хотів переконати президента, що Зеленський справді серйозно ставиться до миру, і що всі, включно зі Сполученим Королівством, наполегливо працювали, щоб дійти до проєкту угоди. Стармер сказав Трампу, що хоче, щоб американці відновили поставки військової допомоги та обмін розвідувальними даними після укладення угоди. Оголошення про відновлення було результатом днів шаленої дипломатії. А через кілька годин Трамп ввів мита на весь імпорт сталі та алюмінію, нехтуючи проханнями традиційних союзників Америки в Європі, включно з Великою Британією.

У п'ятницю Пауелл відправиться до Вашингтона для додаткових переговорів зі своїми американськими колегами, перш ніж Стармер скличе чергове засідання своєї "коаліції охочих" у суботу. Росія ще навіть не погодилася на тимчасове перемир'я, а бойові дії тільки загострюються.

Хоча Стармер викликав захоплення тим, що повернув Трампа та Зеленського на правильний шлях, деякі західні чиновники приватно сумніваються, чи Британія має військову силу, щоб зберегти мир.

Переговори в Джидді та їхні результати