Є багато причин, через які втрати росіян на фронті неспівставно більші за українські. На цьому відео - одна з них. Причина має позивний Патрік і водить медевак.

Якщо росіянам простіше кинути пораненого бійця на полі бою, завдання українців - вивезти побратима, незважаючи на обставини. На Покровському напрямку такими обставинами можуть бути обстріли та ворожі дрони, що полюють за медиками й евакуаторами. Як їх долати - в рамках спільного проєкту LB.ua і ОСУВ “Хортиця” “Війна. Покровський напрямок” - розповідає Патрік, який робить це щодня.