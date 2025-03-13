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Війна. Покровський напрямок

ОСУВ “Хортиця” розповіло про роботу воєнних водіїв на Покровському напрямку

"Янголи-охоронці" - так водіїв медеваків називають побратими.

ОСУВ “Хортиця” розповіло про роботу воєнних водіїв на Покровському напрямку
Патрік, водій медеваку
Фото: Скриншот відео

Є багато причин, через які втрати росіян на фронті неспівставно більші за українські. На цьому відео - одна з них. Причина має позивний Патрік і водить медевак.

Якщо росіянам простіше кинути пораненого бійця на полі бою, завдання українців - вивезти побратима, незважаючи на обставини. На Покровському напрямку такими обставинами можуть бути обстріли та ворожі дрони, що полюють за медиками й евакуаторами. Як їх долати - в рамках спільного проєкту LB.ua і ОСУВ “Хортиця” “Війна. Покровський напрямок” - розповідає Патрік, який робить це щодня.

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