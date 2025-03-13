Понад 30 000 електронних направлень на ВЛК згенерували військовозобов’язані у Резерв+

У застосунку Резерв+ вже згенерували 32 000 електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Як пише пресслужба оборонного відомства, про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Вже понад 30 000 українців згенерували собі електронні направлення на ВЛК замість того, щоб йти до ТЦК і там стояти в черзі за папірцем, який дає можливість почати медогляд. Це займало чимало часу. В межах реформи ми цифровізували цей сервіс і зробили його людяним. Але на цьому ми не зупиняємося і продовжуємо працювати над глобальними змінами", – сказала вона.

Міноборони запустило електронні направлення ВЛК наприкінці січня цього року. Це є частиною першого етапу масштабної реформи.

Також на першому етапі реформи ВЛК Міноборони спільно з Міністерством охорони здоров‘я впровадило електронні постанови ВЛК в Медичній інформаційній системі ЗСУ для оглядів військовозобовʼязаних і військових, а також взаємодію МІС ЗСУ з реєстром Оберіг.