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Окупанти вбили двох людей у Херсонській області

Одна людина загинула вчора, а ще одна – сьогодні вранці.

Окупанти вбили двох людей у Херсонській області
Наслідки обстрілу Херсона, фото ілюстративне
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

Упродовж доби росіяни атакували 38 населених пунктів Херсонщини. Окупанти вбили у області двох людей: одна особа загинула вчора, а ще одна – сьогодні вранці. Ще 6 мешканців дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема цієї ночі російські війська обстріляли з артилерії центральну частину Херсона. Через ворожий удар поранення, несумісні з життям, дістала 42-річна жінка. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Велетенське, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Берислав, Червоний Яр, Монастирське, Новоолександрівка, Українка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Придніпровське, Наддніпрянське, Інженерне, Кізомис, Новорайськ, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Зміївка, Іванівка, Костирка, Львове, Микільське, Миколаївка, Нововоронцовка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Токарівка, Томарине та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 20 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.

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