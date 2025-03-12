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Внаслідок російської атаки загинув мирний мешканець Сумщини

Ще двоє цивільних отримали поранення.

Внаслідок російської атаки загинув мирний мешканець Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 12 березня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 71 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 130 вибухів. 

Зокрема, по Середино-Будській громаді росіяни вдарили артилерією та дронами, загинув мирний мешканець, який взяв до рук FPV-дрон, що вибухнув.

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Хотінську громаду росіяни атакували ракетою, з артилерії та РСЗВ, поранення отримали дві цивільні особи. 

Юнаківську громаду армія РФ обстріляла КАБами, дронами, САУ та РСЗВ.

По Шалигинській громаді окупанти били мінометами, а по Краснопільській - дронами та мінометами.

Білопільську, Свеську та Зноб-Новгородську громади російські військові атакували дронами, Великописарівську - дронами та артилерією, а Миропільську - з артилерії.

По Есманьській громаді загарбники били з мінометів, КАБом та дронами.

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