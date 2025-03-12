Росіяни атакували з дрона мирного жителя Херсона

На момент атаки чоловік перебував на балконі.

Російський дрон атакував чоловіка у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"У Дніпровському районі російські терористи з дрона атакували херсонця, який був на балконі", — ідеться у повідомленні.

У 61-річного чоловіка діагностували перелом, контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Медики оцінюють його стан як середній.