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На Торецькому напрямку Сили оборони знищили ворожу танкову колону з десантом

Також українські військові знищили два танки, залишивши піхоту без прикриття.

На Торецькому напрямку Сили оборони знищили ворожу танкову колону з десантом
Фото: Сухопутні війська

На Торецькому напрямку українські військові розбили танкову колону з російським десантом.

Про це повідомляє 28 окрема бригада імені Лицарів Зимового Походу.

"На Торецькому напрямку у росіян весняне загострення. Замість малих груп окупанти стали посилати танки-сараї набиті піхотою, але результат не змінився. Ворожу колону помітили наші аеророзвідники, скоригувавши артилерію та дрони. Після чого танки вже зустріли пілоти підрозділів R.V., Батальйону безпілотних систем 28-ї бригади та РУБпАК "Фенікс", — ідеться у повідомленні.

Сили оборони також знищили два російських танки, після чого інші танки почали відступати, лишивши російську піхоту без прикриття.

"Десант в паніці розбігся хто куди. Хтось опинився у відкритому полі, дехто ховався у кущах, а найбільш "фартові" встигли сховатись у нори. Але закінчили всі однаково", — додають військові.

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