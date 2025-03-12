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ЦПД: окупанти не захопили Суджу, там тривають бої

Інформація про захоплення росіянами Суджі не відповідає дійсності.

ЦПД: окупанти не захопили Суджу, там тривають бої
ситуація на Курщині

Інформація про захоплення росіянами міста Суджа на Курщині не відповідає дійсності. Там тривають бої.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Бої на Курщині наразі тривають, бої в напрямку Суджі також тривають. Інформація про захоплення росіянами Суджі, станом на зараз, не відповідає дійсності", – зазначив Коваленко.

  • Нещодавно росіяни почали повідомляти про свій наступ у Курській області і витіснення звідти українських військ. Ця ж інформація з'являлася в західних медіа. 10 березня головнокомандувач сказав, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю Росії перебуває під контролем Сил оборони України. Він додав, що загрози оточення українських підрозділів у Курській області немає. 
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