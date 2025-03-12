ЦПД: окупанти не захопили Суджу, там тривають бої

Інформація про захоплення росіянами Суджі не відповідає дійсності.

Інформація про захоплення росіянами міста Суджа на Курщині не відповідає дійсності. Там тривають бої.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Бої на Курщині наразі тривають, бої в напрямку Суджі також тривають. Інформація про захоплення росіянами Суджі, станом на зараз, не відповідає дійсності", – зазначив Коваленко.