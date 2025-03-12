Зеленський заявив, що для моніторингу перемир’я потрібна допомога партнерів. Рубіо каже, що допоможуть супутники

Президент Володимир Зеленський заявив, що для моніторингу можливого 30-денного перемир’я буде потрібна допомога партнерів.
Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.
«Ми готові до припинення вогню і тиші на 30 днів. Але ми розуміємо, з ким маємо справу. Тому – так, нам потрібна допомога в цьому питанні від партнерів. Вони запевняють, що вона буде», – сказав Зеленський.
За його словами, якщо Росія погодиться на перемир’я, тоді будуть додатково прописані «технічні моменти»: як і ким буде такий моніторинг виконуватися.
Зеленський: делегація переговорників у Джидді контактувала зі мною, я дозволив режим тиші на 30 днів
Зі свого боку, як повідомляє РБК-Україна, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що відстежувати перемир'я між Україною та РФ можуть супутники.
«Є дуже багато «очей» на землі і зверху, комерційні супутники [...] Буде досить важко приховати удари дронами, ракетами, балістикою, артилерією. Ми вважаємо, що це (припинення вогню, – ред.) можна буде моніторити», – сказав держсекретар США Марко Рубіо.
Він додав, що сторонам потрібно буде визначитися, хто буде моніторити припинення вогню на землі.
- Також Зеленський повідомив, що тему гарантій безпеки на перемовинах зі США піднімали, та про деталі говорити рано. У разі успіху все це викладуть у документі.