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Зеленський заявив, що для моніторингу перемир’я потрібна допомога партнерів. Рубіо каже, що допоможуть супутники

За словами президента, якщо Росія погодиться на перемир’я, тоді будуть додатково прописані «технічні моменти»: як і ким буде такий моніторинг виконуватися. Зі свого боку, держсекретар США зауважив, що, окрім супутників, сторонам потрібно буде визначитися, хто буде моніторити припинення вогню на землі.

Зеленський заявив, що для моніторингу перемир’я потрібна допомога партнерів. Рубіо каже, що допоможуть супутники
Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію за підсумками форуму, 23 лютого 2025 р
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський заявив, що для моніторингу можливого 30-денного перемир’я буде потрібна допомога партнерів.

Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.  

«Ми готові до припинення вогню і тиші на 30 днів. Але ми розуміємо, з ким маємо справу. Тому – так, нам потрібна допомога в цьому питанні від партнерів. Вони запевняють, що вона буде», – сказав Зеленський. 

За його словами, якщо Росія погодиться на перемир’я, тоді будуть додатково прописані «технічні моменти»: як і ким буде такий моніторинг виконуватися. 

Зі свого боку, як повідомляє РБК-Україна, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що відстежувати перемир'я між Україною та РФ можуть супутники.

«Є дуже багато «очей» на землі і зверху, комерційні супутники [...] Буде досить важко приховати удари дронами, ракетами, балістикою, артилерією. Ми вважаємо, що це (припинення вогню, – ред.) можна буде моніторити», – сказав держсекретар США Марко Рубіо. 

Він додав, що сторонам потрібно буде визначитися, хто буде моніторити припинення вогню на землі.

  • Також Зеленський повідомив, що тему гарантій безпеки на перемовинах зі США піднімали, та про деталі говорити рано. У разі успіху все це викладуть у документі.
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