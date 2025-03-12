Міністр національної єдності: множинне громадянство важливе, тому що у нас мало людей

Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов підтримав суттєву лібералізацію в підходах до реформи множинного громадянства, передає Інтерфакс-Україна.

"Множинне громадянство – це велика реформа для країни, для світогляду нашого суспільства. Це важливо, тому що у нас мало людей […] Я не думаю, що це проблема, якщо канадійські українці отримають як друге громадянство український паспорт […] Подвійне громадянство для таких людей не є нашою ціллю. Основною метою є те, що багато українців їдуть в Європу, їм пропонується європейське громадянство дуже швидко, не 10-15 років, а 3-5 років, і з огляду на діюче законодавство, якщо вони отримають паспорт, скажімо, Іспанії, вони не можуть зберігати український паспорт. Вони його не здають і потрапляють в юридичний казус. Нам головне зберегти цих українців і дати їм можливість зберігати українське громадянство з усіма правами і обов’язками", – сказав Чернишов журналістам у середу в Києві.

У зв’язку з цим віцепремʼєр наголосив, що він підтримує лібералізацію підходу до громадянства України.

"Українське громадянство – це не громадянство Монако, що потрібно будувати паркан, щоб туди ніхто не проник. Нам потрібно заохочувати людей", – сказав він.

На думку міністра, впровадження множинного громадянства має передбачати:

«легалізацію» громадян України, які уже отримали громадянство інших країн;

автоматичне громадянство для майбутніх поколінь українців;

збереження первинного громадянства;

запровадження «Національних карт» (UA community Card, UA national Card);

спрощення процедури надання громадянства України іноземцям;

відтермінування складання іспитів для отримання громадянства.

"Це ще не прийняте рішення, це мій підхід", – додав Чернишов.

Крім того, він вважає, що законопроєкт №11469, який Рада прийняла за основу у грудні 2024 року, не вирішить усіх проблем, а буде лише базовою констатацією наявності множинного громадянства.

Віцепремʼєр додав, що цей документ має шанс бути ухваленим в цілому в першому півріччі 2025 року.

Нагадаємо, законопроєкт щодо множинного громадянства передбачає: