Світовий Конґрес Українців вважає, що законопроєкт про множинне громадянство потребує важливих змін

Світовий Конґрес Українців (СКУ) вітає ухвалення у першому читанні проєкту закону України про множинне громадянство. Про це йдеться на сайті СКУ.

Зазначається, що цей законопроєкт є значним кроком вперед у визнанні різноманітної та глобальної природи української громади, а також інтеграції України до ЄС.

Впродовж багатьох років СКУ виступав за таке законодавство, розуміючи його потенціал для підвищення глобальної присутності України та підтримки прав українців, які проживають за кордоном. Цей закон дозволить українцям зберігати свою спадщину та ідентичність, одночасно роблячи внесок у країни їхнього проживання та Україну.

Однак поточний проєкт потребує важливих змін, щоб повністю відповідати інтересам України та всіх її громадян. Ці зміни включають:

Рівність громадян перед законом: Важливо запобігти поділу громадян на “класи” та забезпечити рівне ставлення до всіх громадян перед законом з однаковими правами та обов’язками.

Список визнаних країн: Повинен бути встановлений обмежений список визнаних країн, виключаючи ті, що становлять загрозу безпеці України, такі як Росія, Білорусь, Північна Корея, Іран та інші.

Вимоги до громадянства: Заявники на українське громадянство повинні заявити про вірність українській державі, її суверенітету та територіальній цілісності. Вони повинні продемонструвати знання історії України, обов’язків громадянина України, Конституції України та володіння українською мовою.

СКУ заявив, що готовий тісно співпрацювати з Верховною Радою для включення цих важливих елементів у фінальний закон. Ці рекомендації є критично важливими для забезпечення того, щоб це законодавство відповідало найвищим стандартам ефективності, справедливості та безпеки, одночасно сприяючи інтересам України та українців у всьому світі.

Також СКУ називає переваги законодавства про множинне громадянство для України.

Законодавство пропонує кілька ключових переваг:

Заохочення повернення: Воно заохочує повернення українців для захисту та відбудови України, вносячи свої навички, знання та ресурси у розвиток та безпеку країни. Це повинно включати повну участь у державній службі України.

Залучення глобальних українців до захисту України: Дозволяючи множинне громадянство, Україна зміцнить свої зв’язки з глобальною українською громадою, сприяючи більш тісним культурним, економічним та політичним зв’язкам у всьому світі. Глобальні українські громади забезпечать сильну військову, політичну та економічну підтримку України серед народів та урядів країн їхнього проживання.

Уповільнення асиміляції: Дозволяючи множинне громадянство, закон допомагає уповільнити асиміляцію українців, які проживають за кордоном, дозволяючи їм зберігати міцний зв’язок зі своєю спадщиною та культурою, не змушуючи вибирати між громадянством України та країни проживання. З 25 мільйонами українців за межами України сьогодні, збереження їхньої культурної та політичної ідентичності є критично важливим для майбутнього України.