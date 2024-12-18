Рада схвалила створення Єдиного держреєстру військовослужбовців

Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада в цілому схвалила створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців (законопроєкт № 12066).
Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, “за” проголосували 254 народних обранці.
Згідно з законом:
- створюється реєстр для модернізації військового обліку та запровадження електронних сервісів для військових і їхніх сімей.
- присвоюється Military ID — унікальний електронний ідентифікатор для автоматизації даних у сфері оборони, отримання пільг і соціальних послуг.
Реєстр буде інтегруватись з електронною системою охорони здоров’я для спрощення обміну даними про призовників і резервістів.
Військові зможуть отримувати доступ до спеціальних знижок, програм лояльності та нових сервісів, зокрема через платформу Армія+.
Інформація буде зберігатись 70 років.