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Рада схвалила створення Єдиного держреєстру військовослужбовців

Реєстр створюється для модернізації військового обліку та запровадження електронних сервісів для військових і їхніх сімей.

Рада схвалила створення Єдиного держреєстру військовослужбовців
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада в цілому схвалила створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців (законопроєкт № 12066). 

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, “за” проголосували 254 народних обранці.

Згідно з законом:

  • створюється реєстр для модернізації військового обліку та запровадження електронних сервісів для військових і їхніх сімей.
  • присвоюється Military ID — унікальний електронний ідентифікатор для автоматизації даних у сфері оборони, отримання пільг і соціальних послуг.

Реєстр буде інтегруватись з електронною системою охорони здоров’я для спрощення обміну даними про призовників і резервістів.

Військові зможуть отримувати доступ до спеціальних знижок, програм лояльності та нових сервісів, зокрема через платформу Армія+.

Інформація буде зберігатись 70 років.

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