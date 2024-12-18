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Лубінець: спецслужби Росії намагаються залучати родини військовополонених до розвідки проти України

Також омбудсмен каже, що неповернення українських військовополонених додому росіяни намагаються використовувати, щоб люди “виходили на Майдан”.

Лубінець: спецслужби Росії намагаються залучати родини військовополонених до розвідки проти України
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що спецслужби Росії намагаються залучати родини військовополонених до розвідки проти України. 

Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”. 

Лубінець каже, що у росіян є дуже велике бажання залучити родини військовополонених до дестабілізації ситуації в Україні.

“Це точно не поодинокі випадки, хоча не скажу, що це – критично. Цим (тиском, – ред.) займаються розвідувальні органи Російської Федерації”, – сказав омбудсмен.

За його словами, в уяві росіян українці можуть постійно і через будь-що виходити на Майдан, тому і неповернення українських військовополонених додому вони намагаються використовувати для цього.

“На жаль, є випадки, коли окремі родини напряму звертались до органів влади Російської Федерації: їм спочатку надавали якусь інформацію, надсилали якусь фотографію, давали можливість поспілкуватись із полоненим, а потім давали вказівку: "Треба зробити ось перше, друге, третє…". І, на жаль, є поодинокі випадки, коли намагались залучати родини військовополонених до розвідувальної діяльності на користь Російської Федерації”, – розповів Лубінець.

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