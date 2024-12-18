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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 8 отримали поранення

Людина загинула у Покровську, поранено мешканців у населених пунктах Удачне, Сіверськ, Зоря.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 8 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 8 отримали поранення. 

Про це повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 17 грудня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Покровську. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 18 грудня.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. В Удачному поранено 4 людини. У Покровську 1 людина загинула, 1 будинок пошкоджено.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок. У Зорі Іллінівської громади поранено 2 людини.

Бахмутський район. У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено 8 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 432 людини, у тому числі 6 дітей.

Зазначимо, цієї ночі сили ППО збили 51 російський "шахед" із 81. Влучань не зафіксовано. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

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