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​На Харківщині внаслідок обстрілів росіян постраждали три людини

Окупанти обстріляли з різних видів озброєння низку населених пунктів Золочівської громади.

​На Харківщині внаслідок обстрілів росіян постраждали три людини
Олег Синєгубов
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

У вівторок увечері росіяни обстріляли з різних видів озброєння низку населених пунктів Золочівської громади Богодухівського району Харківської області. В результаті три людини дістали поранення.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу вісьмома КАБами, двома БПЛА "Шахед", РСЗВ біля с. Березівка, с. Чорноглазівка, с. Сніги, селища Золочів пошкоджено сім приватних будинків. Постраждав 76-річний чоловік... Унаслідок удару ворожого "Шахеда" сталося руйнування складського приміщення", - написав Синєгубов.

За його словами, минулої доби неодноразового ворожого обстрілу зазнав також Куп'янськ - постраждали двоє співробітників поліції, пошкоджено приватний будинок.

У селищі Василів Хутір було збито ворожий безпілотник, уламками якого пошкоджено приміщення комунального підприємства.

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