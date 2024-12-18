Пентагон заявив, що не знав про операцію України проти російського "хімічного" генерала

Міністерство оборони Сполучених Штатів не мало інформації про підготовку Україною спецоперації з ліквідації у Москві генерала окупаційної армії Кирилова, який причетний до використання хімічної зброї на фронті.
Як передає "Укрінформ", під час брифінгу у Пентагоні участь США у знищенні воєнного злочинця заперечив генерал Патрік Райдер.
За словами речника, США не забезпечували Україну розвідувальними даними про російського офіцера чи іншою підтримкою. Райдер підкреслив, що у Вашингтоні "не надають можливостей для такого роду діяльності".
У Пентагоні також заявили, що не мають жодної додаткової інформації про ліквідацію Кирилова, окрім тієї, що вже була опублікована у ЗМІ.
- Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов був підірваний завдяки вибухівці, яка була вмонтована у самокат, що стояв біля його будинку.
- Джерела LB.ua підтвердили, що спецоперація була проведена Службою безпеки України.