Пентагон заявив, що не знав про операцію України проти російського "хімічного" генерала

Міністерство оборони Сполучених Штатів не мало інформації про підготовку Україною спецоперації з ліквідації у Москві генерала окупаційної армії Кирилова, який причетний до використання хімічної зброї на фронті.

Як передає "Укрінформ", під час брифінгу у Пентагоні участь США у знищенні воєнного злочинця заперечив генерал Патрік Райдер.

За словами речника, США не забезпечували Україну розвідувальними даними про російського офіцера чи іншою підтримкою. Райдер підкреслив, що у Вашингтоні "не надають можливостей для такого роду діяльності".

У Пентагоні також заявили, що не мають жодної додаткової інформації про ліквідацію Кирилова, окрім тієї, що вже була опублікована у ЗМІ.