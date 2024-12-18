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Пентагон заявив, що не знав про операцію України проти російського "хімічного" генерала

Сполучені Штати не надавали підтримку і розвідувальні дані.

Пентагон заявив, що не знав про операцію України проти російського "хімічного" генерала
Пентагон
Фото: Joshua Roberts/Reuters

Міністерство оборони Сполучених Штатів не мало інформації про підготовку Україною спецоперації з ліквідації у Москві генерала окупаційної армії Кирилова, який причетний до використання хімічної зброї на фронті.

Як передає "Укрінформ", під час брифінгу у Пентагоні участь США у знищенні воєнного злочинця заперечив генерал Патрік Райдер.

За словами речника, США не забезпечували Україну розвідувальними даними про російського офіцера чи іншою підтримкою. Райдер підкреслив, що у Вашингтоні "не надають можливостей для такого роду діяльності". 

У Пентагоні також заявили, що не мають жодної додаткової інформації про ліквідацію Кирилова, окрім тієї, що вже була опублікована у ЗМІ. 

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