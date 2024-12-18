На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР
​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР
​Буденність «українського Моссаду»
​Буденність «українського Моссаду»
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
З‘явилося відео моменту ліквідації генерала Кирилова у Москві
З‘явилося відео моменту ліквідації генерала Кирилова у Москві
У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства
У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства
ЗМІ: Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг
ЗМІ: Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг
Київ витратить 1,5 мільярда гривень на дорогу до зачиненого аеропорту
Київ витратить 1,5 мільярда гривень на дорогу до зачиненого аеропорту
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО збили 51 російський "шахед" із 81

Влучань не зафіксовано. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Сили ППО збили 51 російський "шахед" із 81
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 18 грудня росіяни атакували Україну 81-м ударним безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел (РФ). 

Про це повідомило командування Повітряних сил. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 "шахеда" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. 30 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Влучань не зафіксовано. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Як повідомлялося, вчора наші захисники збили 20 "шахедів".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies