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Донецька ОВА оголосила евакуацію дітей із семи населених пунктів області

Загалом мають бути евакуйовані 146 дітей.

Донецька ОВА оголосила евакуацію дітей із семи населених пунктів області
З двох громад Донеччини евакуювали 73 дитини (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області прийняла рішення про евакуацію дітей з семи населених пунктів Удачненської територіальної громади Покровського району. 

Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.

Комісія прийняла таке рішення, оскільки на території Покровського району значно погіршилась воєнно-політична обстановка, тривають активні бойові дії та є реальна загроза життю та здоров'ю мешканців, в тому числі дітей.

Евакуацію дітей з їх родинами у примусовий спосіб будуть проводити з території селища Удачне, сіл Калинiвка, Молодецьке, Сергіївка, Муравка, Новомиколаївка та Новосергіївка. 

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Уточнюється, що загалом мають бути евакуйовані 146 дітей з їх батьками або іншими законними представниками.

На засіданні комісії були визначені евакуаційні маршрути та транзитні хаби, у яких тимчасово будуть розміщені родини з дітьми з Удачненської громади.

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