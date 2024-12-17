Донецька ОВА оголосила евакуацію дітей із семи населених пунктів області

З двох громад Донеччини евакуювали 73 дитини (ілюстративне фото)

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області прийняла рішення про евакуацію дітей з семи населених пунктів Удачненської територіальної громади Покровського району.

Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.

Комісія прийняла таке рішення, оскільки на території Покровського району значно погіршилась воєнно-політична обстановка, тривають активні бойові дії та є реальна загроза життю та здоров'ю мешканців, в тому числі дітей.

Евакуацію дітей з їх родинами у примусовий спосіб будуть проводити з території селища Удачне, сіл Калинiвка, Молодецьке, Сергіївка, Муравка, Новомиколаївка та Новосергіївка.

Уточнюється, що загалом мають бути евакуйовані 146 дітей з їх батьками або іншими законними представниками.

На засіданні комісії були визначені евакуаційні маршрути та транзитні хаби, у яких тимчасово будуть розміщені родини з дітьми з Удачненської громади.